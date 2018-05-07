نتئاج أولية: لائحة لكل الناس حصلت على مقعدين في صيدا ولائحة صيدا – جزين معا على مقعدين وتيار المستقبل على مقعد واحد (مراسل المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2018 - 02:20
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لبنان: إقفال صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى على أساس القانون النسبي
وزير الداخلية: النسبة النهائية غير الرسمية للاقتراع في لبنان بلغت 49.20% والنسبة الأعلى للمشاركة بدائرة الشمال الثانية
نهاد المشنوق: لجان القيد الابتدائية بدأت بفرز أصوات الموظفين والمقترعين في الخارج قبل ان يتم اعلان النتائج النهائية
النتائج الاولية لماكينة حزب الله: نسبة الاقتراع في بيروت بلغت 40 % وتقدّم المرشح على لائحة وحدة بيروت أمين شرّي
النتائج الاولية للماكينة الانتخابية لحزب الله في بعبدا: الحصول على 4 من أصل 6 مقاعد وهي 2 شيعة و2 موارنة
النتائج الأولية لماكينة حزب الله الانتخابية: لائحتا الأمل والوفاء في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة تحرزان كامل المقاعد
النتائج الأولية في دائرتي صيدا وجزين تظهر فوز كل من أسامة سعد وبهية الحريري وابراهيم عازار وزياد أسود وسليم خوري
الماكينة الانتخابية لحزب الله: النسبة النهائية لعدد المقترعين سجلت 57% في بعلبك الهرمل و47.57% في زحلة
النتائج الأولية للماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع الغربي: تقدّم لائحة الغد الأفضل بعد فرز نصف عدد أقلام الاقتراع
النتائج الأولية للماكينة الانتخابية لتيار المردة: اللائحة المدعومة من التيار تحصل على 4 مقاعد في دائرة الشمال الثالثة
النتائج الأولية في طرابلس المنية الضنية: حصول لائحة العزم على 4 مقاعد و4 للمستقبل و3 للكرامة
عمليات الاقتراع تمت في 1880 مركزاً موزعة على 15 دائرة انتخابية وتنافس فيها 597 مرشحاً منضوين في 77 لائحة
الرئيس ميشال عون بعد إدلائه بصوته: اليوم تجري أهم عملية ديمقراطية في الوطن ونتمنى أن تكون كثافة التصويت عالية
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف تؤكد اعتداء القوات اللبنانية على سيارتها وعلى مكاتب ومنازل مناصريها في زحلة
سكاف: القوات اللبنانية تتصرف بشكل ميليشياوي والدولة والقوى الأمنية لم تحرك ساكناً تجاه المعتدين
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس على الحدود مع قطاع غزّة
الجيش السوري يسيطر على عدد من كتل الأبنية شمال غرب مخيم اليرموك جنوب دمشق اثر مواجهات مع تنظيم داعش
اليمن: القوة الصاروخية تطلق دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية في نجران
نتئاج أولية: لائحة لكل الناس حصلت على مقعدين في صيدا ولائحة صيدا – جزين معا على مقعدين وتيار المستقبل على مقعد واحد (مراسل المنار)
منذ 2 ساعة
7 May، 2018
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