وزير الداخلية نهاد المشنوق: النسبة النهائية غير الرسمية للإقتراع في لبنان تجاوزت الـ 49% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2018 - 00:30
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النتائج الاولية للماكينة الانتخابية لحزب الله في البقاع الغربي: تقدّم لائحة الغد الأفضل بعد فرز نصف عدد أقلام الاقتراع
عمليات الاقتراع تمت في 1880 مركزاً موزعة على 15 دائرة انتخابية وتنافس فيها 597 مرشحاً منضوين في 77 لائحة
الرئيس ميشال عون بعد إدلائه بصوته: اليوم تجري أهم عملية ديمقراطية في الوطن ونتمنى أن تكون كثافة التصويت عالية
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سكاف: القوات اللبنانية تتصرف بشكل ميليشياوي والدولة والقوى الأمنية لم تحرك ساكناً تجاه المعتدين
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وزير الداخلية نهاد المشنوق: النسبة النهائية غير الرسمية للإقتراع في لبنان تجاوزت الـ 49%
منذ 17 mins
7 May، 2018
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