اليوم الانتخابي في بيروت وجبل لبنان.. – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2018 - 22:45
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لبنان: إقفال صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى على أساس القانون النسبي
ماكينة حزب الله في دائرة الجنوب الثانية: لائحة الأمل والوفاء تحصد كامل المقاعد بعد فرز 428 قلما من أصل 530 قلما
الماكينة الانتخابية لحزب الله في بعلبك: نسبة الاقتراع العامة في بعلبك - الهرمل حتى الآن 58%
الماكينة الانتخابية لحزب الله في الهرمل: نسبة الاقتراع العامة في الهرمل حتى الآن نحو 60%
مراسل المنار: نحو 8000 ناخب ما زالوا ينتظرون داخل أقلام الاقتراع للتصويت في دائرة بعلبك - الهرمل
الماكينة الانتخابية لحزب الله في بعبدا: نسبة الاقتراع الأولية بلغت حوالي 45%
عمليات الاقتراع تمت في 1880 مركزاً موزعة على 15 دائرة انتخابية وتنافس فيها 597 مرشحاً منضوين في 77 لائحة
الرئيس ميشال عون بعد إدلائه بصوته: اليوم تجري أهم عملية ديموقراطية في الوطن ونتمنى أن تكون كثافة التصويت عالية
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف تؤكد اعتداء القوات اللبنانية على سيارتها وعلى مكاتب ومنازل مناصريها في زحلة
سكاف: القوات اللبنانية تتصرف بشكل ميليشياوي والدولة والقوى الأمنية لم تحرك ساكناً تجاه المعتدين
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس على الحدود مع قطاع غزّة
الجيش السوري يسيطر على عدد من كتل الأبنية شمال غرب مخيم اليرموك جنوب دمشق اثر مواجهات مع تنظيم داعش
اليمن: القوة الصاروخية تطلق دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على عدد من الأهداف الاقتصادية في نجران
اليوم الانتخابي في بيروت وجبل لبنان..
منذ 58 mins
6 May، 2018
إنتخابات 2018
-
تقارير إنتخابية
-
تقارير مصورة
الناخبون في بيروت وجبل لبنان أدلوا بأصواتهم، وأبرز المشاكل بطء العملية الانتخابية.
الانتخابات النيابية
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