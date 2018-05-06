مراسل المنار: نسبة الانتخاب في دائرة البقاع الغربي – راشيا بلغت 40.9 % – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2018 - 20:55
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وفاة العلامة السيد محمد علي الحسني عن عمر ناهز 86 عاماً وسيتم تشييعه عصر الإثنين من منزله في الغبيري
لبنان: اقفال صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب أعضاء البرلمان للمرة الأولى على أساس القانون النسبي
وزارة الداخلية طلبت من رؤساء الأقلام ادخال جميع المتواجدين بمحيط مراكز الاقتراع الى الباحة للسماح لهم الادلاء بأصواتهم
نسب الاقتراع الأولية بالـ %: الجنوب الاولى 53 الجنوب الثانية 44 الجنوب الثالثة 50 بيروت الاولى 31.5
نسب الاقتراع الأولية بالـ %: بيروت الثانية 37.15 والبقاع الاولى47.82 والبقاع الثانية 58 والبقاع الثالثة 47.27
نسب الاقتراع الأولية بالـ %: جبل لبنان الأولى 52:76 جبل لبنان الثانية 47.64 جبل لبنان الثالثة 44.5 والرابعة 46.19
لبنان: 3 ملايين و600 ألف مواطن لبناني كانوا مدعوين للتوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان
عمليات الاقتراع تمت في 1880 مركزا موزعة على 15 دائرة انتخابية وتنافس فيها 597 مرشحا منضوين في 77 لائحة
رئيس الجمهورية ميشال عون: اليوم تجري أهم عملية ديموقراطية في الوطن وهي ناجحة ونتمنى ان تكون كثافة التصويت عالية
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف تؤكد اعتداء القوات اللبنانية على سيارتها وعلى مكاتب ومنازل مناصريها في زحلة
سكاف: القوات اللبنانية تتصرف بشكل ميليشياوي والدولة والقوى الأمنية لم تحرك ساكنا تجاه المعتدين
سكاف: الاعتداءات الميليشاوية تتم بشكل منظم على أنصار الكتلة الشعبية وهذا يؤثر على نسبة التصويت ويجب اعادة انتخابات زحلة
الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص جنود الاحتلال شرق خان يونس على الحدود مع قطاع غزّة
كتائب القسام تتوعد العدو الصهيوني بدفع الثمن غاليا ردا على استشهاد 6 من عناصرها بانفجار في قطاع غزة
فلسطين المحتلة: الصحافيون ينظمون مسيرة احتجاجية نحو حاجز الاحتلال في بيت ايل لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
الجيش السوري يسيطر على عدد من كتل الأبنية شمال غرب مخيم اليرموك جنوب دمشق اثر مواجهات مع تنظيم داعش
سانا: اخراج 50 حافلة جديدة من ارهابيي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق وعائلاتهم تمهيدا لنقلهم باتجاه الشمال السوري
سانا: المجموعات الارهابية تواصل تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة الى الجيش السوري في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي
اليمن: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا "قاهر 2M" على تجمعات الغزاة والموالين لهم غرب موزع بالساحل الغربي في تعز
العراق: الحشد الشعبي يقتل 4 مسلحين من داعش بقصف تجمع لهم في قرية الدهاج الشرقي داخل الاراضي السورية
الرئيس التركي: تركيا ستشن عمليات عسكرية جديدة كـ"عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون" لتطهير حدودها من "الارهابيين"
الرئيس الشيخ حسن روحاني: اذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي سترى نفسها عاجلا النادمة تاريخيا على هذا القرار
تونس: التونسيون يدلون بأصواتهم للانتخابات البدلية للمرة الأولى في البلاد منذ ثورة 2011
باكستان: اصابة وزير الداخلية احسان اقبال بالرصاص في ذراعه اثر تعرضه لمحاولة اغتيال في اجتماع عام في ولاية البنجاب
أفغانستان: مقتل 12 شخصا واصابة 33 آخرين على الأقل بانفجار هزّ مركزا لتسجيل الناخبين بولاية خوست شرق البلاد
كشمير الهندية: مقتل 10 اشخاص برصاص الجيش والشرطة الهندية خلال تظاهرات منددة باعتداءات السلطات على الأهالي
تشاد: مقتل 6 أشخاص بينهم 5 من موظفي الدولة في هجوم لجماعة بوكو حرام المتطرفة على مركز للجيش في جزيرة ببحيرة تشاد
رومانيا: الشرطة تعتقل شخصا صربيا شرق البلاد صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة 1991
مراسل المنار: نسبة الانتخاب في دائرة البقاع الغربي – راشيا بلغت 40.9 %
منذ 53 mins
6 May، 2018
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