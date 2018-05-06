بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة في بيروت الثانية 19.09% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2018 - 14:51
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الخارجية اليمنية: قيام أبو ظبي بإرسال المزيد من القوات إلى سقطرى يفضح حقيقة العدوان وزيف ادعاءات دعم ما يسمى الشرعية
محمد علي الحوثي لوزير خارجية الإمارات: كوّن علاقاتك مع الإماراتيين لأنك لا زلت دخيلاً بنظرهم فما بالك بسقطرى
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال - 2 على تجمعات للجيش السعودي ومرتزقتهم في معسكر عين الثورين في عسير
45 شهيدا و7945 جريحاً وإصابة 100 من الطواقم الطبية منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة
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اجتماع في أديس أبابا بين السودان وإثيوبيا ومصر بحضور وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث لمناقشة مسألة سد النهضة
وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يؤكدون على دعم قضيتي فلسطين والروهينغا خلال إجتماع لهم في بنغلادش
منظمة هيومن رايتس ووتش: السعودية تحتجز آلاف الأشخاص منذ أكثر من عقد دون إخضاعهم للمحاكمة
بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة في بيروت الثانية 19.09%
منذ 55 mins
6 May، 2018
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