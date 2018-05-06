أكدت السلطات الامنية الأفغانية أن مسلحين تابعين لمجموعات المعارضة، خطفوا صباح اليوم الأحد، 6 مهندسين أفغان وهنود يعملون بمشروع تديره شركة الكهرباء الوطنية بولاية بغلان شمالي البلاد.

وقال ذبيح الله شجاع الناطق باسم شرطة بغلان لوكالة “سبوتنيك”، إن “مجموعة من عمال شركة الكهرباء اختطفوا اليوم من قبل المعارضة المسلحة في منطقة جشمه شير .. التقارير التي بحوزتنا تشير إلى أن عدد الرهائن نحو 6 أشخاص هم أفغانيان و4 يحملون الجنسية الهندية”.

وأوضح شجاع أن “الرهائن يتواجدون في هذا الأثناء في قرية وز دريا وهم بحوزة قادة إحدى المجموعات المسلحة ويدعى شاهين”.

المصدر: سبوتنيك