أوضح مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج، الثلاثاء، أن طلاب مناطق الغوطة المحررة من المسلحين من ذوي الصفوف الانتقالية مستمرون بالدوام وأخذ الحصص الدراسية اللازمة حتى نهاية العطلة الصيفية.

واتخذت وزارة التربية قرار تمديد العام الدراسي لهم منذ خروجهم في شهر مارس مبينا أنهم سيتقدمون للامتحان النهائي بعد انتهاء المدة المحددة.

وتم تأهيل عدد من المدارس في بلدات زملكا وعربين وسقبا وكفربطنا منذ شهر أبريل لاستقبال طلاب الغوطة بعد تحرير بلداتهم من التنظيمات المسلحة إضافة إلى افتتاح مدرسة في مركز الحرجلة للإقامة المؤقتة لاستيعاب الطلاب الموجودين في المركز.

أما فيما يتعلق بطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الغوطة، فقد أفاد فرج في تصريح لـ”سانا” بأنه تم قبول أوراقهم وتسجيلهم في الامتحانات وتوزيعهم على المراكز الامتحانية ليتقدموا للامتحانات العامة في الموعد المحدد.

وبين أن مراكز الامتحان لهؤلاء الطلاب تتوزع في “ضاحية الأسد” لطلاب دوما وحرستا وفي حفير التحتا مع مركز الدوير والغزلانية لطلاب الغوطة الشرقية وفي الكسوة للطلاب المقيمين في مركز الإقامة بالحرجلة.

وبالنسبة لطلاب بلدات القلمون من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي فتم تسجيلهم واعتمدت مراكز امتحاناتهم في منطقة القطيفة وفق فرج.

وكان طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من أبناء الغوطة خضعوا لدورات تعليمية مكثفة منذ تحرير بلداتهم من المسلحين ليتمكنوا من تقديم امتحاناتهم واستدراك ما فاتهم في الموعد المحدد.

وحول سبب تقديم موعد الامتحانات للصفوف الانتقالية في محافظتي حماة والسويداء عن الموعد المحدد من قبل الوزارة، أشار مدير تربية حماة يحيى عبد الغني منجد، إلى أنه تم البدء بالامتحانات قبل الموعد المقرر نتيجة زيادة الكثافة الطلابية في الشعبة الواحدة من هذه الصفوف لكونها تضم طلابا وافدين من محافظتي إدلب والرقة إضافة لطلاب محافظة حماة.

وأكد منجد حرص مديرية التربية في المحافظة على تأمين مراكز إقامة للطلاب الوافدين من المحافظتين المذكورتين أثناء تقديم الامتحانات والذين بلغت أعدادهم لهذا العام 11562 طالبا وطالبة.

وحددت وزارة التربية موعد بدء الامتحانات للصفوف الانتقالية في جميع المحافظات يوم الاثنين القادم بينما بدأت بعض المدارس في عدة محافظات إجراء الامتحانات منذ الأربعاء الماضي بعد حصولها على موافقة وزارة التربية وذلك مراعاة لظروف مدارس بعض المحافظات وأعداد الطلاب الموجودة فيها.

المصدر: سانا