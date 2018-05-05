ارتقى 6 شهداء وأصيب 3 آخرين بجراح مختلفة بانفجار وقع في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم السبت، أن الشهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أشلاء مقطعة.

وفي ذات السياق ذكر شهود عيان بأن انفجاراً ضخماً هز منطقة أرض أبو ستة جنوب غرب الزوايدة وسط القطاع، أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في المنطقة.

وذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان أنه “في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة”.

المصدر: فلسطين اليوم