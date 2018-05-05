قالت دائرة المناجم البولندية ان عاملين انقذا ولا يزال البحث جاريا عن خمسة اخرين اثر هزة قوية لم يعرف سببها وقعت السبت في منجم زوفيوفكا في حوض سيليسي جنوب بولندا.

وقال دانيال اوزون مدير شركة “جاي اس دبليو” التي تدير المنجم للصحافيين ان العاملين تمكنا من الوصول الى السطح بمساعدة المسعفين و”هما في حالة جيدة نسبيا”. واضاف “نعلم بان عاملا اخر كان موجودا قرب من تم انقاذهما”، ولا يزال البحث مستمرا عن خمسة عمال.

وافادت ادارة المنجم ان ثمانية فرق انقاذ تحاول الوصول اليهم عبر طريقين مختلفين. وتمكن اربعة عمال اخرين من الخروج بعد الحادث مباشرة. ووقعت الهزة التي لم يعرف سببها، عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي (09.00 ت

غ) على عمق 900 متر. وافادت دائرة المناجم البولندية ان قوتها بلغت 3.42 درجات.

واعلن رئيس الوزراء البولندي ماتوش مازوفيتسكي بعد الظهر انه سيتوجه الى مكان الحادث. ويشكل الفحم الحجري المصدر الاساسي للطاقة في بولندا، وانتجت المناجم البولندية العام الماضي 65.5 مليون طن من الفحم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية