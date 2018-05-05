ذكرت الدفاع الروسية أن 10 مقاتلات معترضة بعيدة المدى من طراز “ميغ-31” ومزودة بمنظومات “كينجال” (الخنجر) الصاروخية فرط الصوتية قد دخلت الخدمة القتالية الاختبارية في الجيش الروسي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، في مقابلة مع قناة “زفيزدا”، اليوم السبت “ما يؤكد أن تطوير هذا السلاح ليس عبارة عن رفاهية غريبة هو أن 10 طائرات من هذا النوع قد دخلت الخدمة القتالية الاختبارية وهي مستعدة للعمل بالتوافق مع الوضع الراهن”.

وأوضح بوريسوف “هذا سلاح متطور، لأن الحديث هو عن صاروخ فرط صوتي بعيد المدى قادر على اختراق أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، وهو بالحقيقية غير قابل للإصابة ولديه قوة وقدرات قتالية عالية للغاية”.

وأشار بوريسوف إلى أن مقاتلات “ميغ-31” هي الأكثر ملاءمة لإعطاء هذه الصواريخ سرعة ضرورية من أعلى الارتفاعات الممكنة.

ودخلت المنظومات الصاروخية من طراز “كينجال” الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية يوم 1 ديسمبر الماضي حيث تم نشرها في مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية بروسيا.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى هذه المنظومات في رسالته السنوية لمجلس الاتحاد كأحد أبرز أنواع الأسلحة المتطورة في روسيا.

المصدر: وكالات