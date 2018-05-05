أكد قائد الجيش الباكستاني احكاما بالاعدام اصدرتها محاكم عسكرية على 11 مسلحا بسبب ارتكابهم عدد من الهجمات على قوات الامن ومدنيين خلفت عشرات القتلى، بحسب ما أعلن الجيش السبت.

وقال الجيش في بيان ان الهجمات ادت الى مقتل 60 شخصا بينهم “36 مدنيا و24 من القوات المسلحة وقوات الحدود والشرطة” كما اصيب 142 اخرون. وجاء في البيان ان “قائد الجيش اكد كذلك احكام المؤبد على ثلاثة مدانين”.

وتقاتل السلطات الباكستانية حركة تمرد اسلامية محلية منذ 2004 عندما بدأ مسلحون بعد الغزو الاميركي لافغانستان حملة مسلحة على المناطق الحدودية.

وتسمح المحاكم العسكرية للجيش بمحاكمة مدنيين بتهم الارهاب في شكل سري، رغم الانتقادات الواسعة من الجماعات الحقوقية.

وأنشئت تلك المحاكم عقب المجزرة التي ارتكبها متمردو طالبان في كانون الاول/ديسمبر 2014 في هجوم على مدرسة يديرها الجيش في بيشاور ادى الى مقتل اكثر من 150 شخصا.

وعقب ذلك اعادت الحكومة العمل بعقوبة الاعدام التي طاولت العديد من المسلحين، وتحسن الوضع الامني في البلاد منذ ذلك الحين.

وفي نيسان/ابريل 2017 صوت البرلمان لصالح تمديد تلك المحاكم لعامين آخرين. ولم يذكر الجيش في بيانه السبت موعد تنفيذ احكام الاعدام الا ان عمليات الشنق غالبا ما كانت تتم في الماضي في غضون 24 الى 48 ساعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية