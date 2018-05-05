انطلق يوم الصمت الانتخابي منذ منتصف ليل الجمعة – السبت حيث نصت المادة 78 من قانون الانتخابات ان فترة الصمت الانتخابي تبدأ من الساعة صفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر، باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

وتعتزم هيئة الإشراف على الانتخابات ومراقبوها منذ الصباح الباكر على مراقبة عملية الصمت، وتعمل كخلية لمواكبة عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتغطيتها مباشرة اليوم وغدا في يوم الانتخابي الطويل.

ويقول امين سر الهيئة عطالله غشام: “تشدد الهيئة بجميع وسائل الإعلام بضرورة التقيد بالصمت الإنتخابي تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

اما ذكر بأنه “لا يحق لاي مرشح او فاعل في الشأن السياسي كرئيس حزب او رجل سياسة ان يتحدث او يصرح لوسائل الاعلام او يدعو الى الاقتراع، او ان يصرح لاي وسيلة اعلامية من داخل صناديق الاقتراع، لكن يمكن نقل الصورة اي نقل العملية الانتخابية وليس تصريحه اطلاقا، وذلك حتى اقفال صناديق الاقتراع في السابعة من مساء غد الاحد”.

وعن استحداث قسم مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في قسم هيئة الاشراف يقول “ان العملية اليوم هي عملية مباشرة لمراقبة المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكننا نراقب منذ ثلاثة أشهر بشكل دقيق ومتطور وعالي الجودة وكل الخروقات والمخالفات موثقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام