أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، أن الجانب الروسي رصد ستة خروقات لنظام الهدنة في سوريا، فيما رصد الجانب التركي انتهاكين إثنين. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي “إن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يقيّم كمستقر، لقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 اشتباكات في محافظتي حلب (1) واللاذقية (5)”. وتابع البيان “فيما رصد الجانب التركي حالتي اشتباك أحدها في محافظة حلب والأخرى في حماة”.

كما أشار البيان الى أنه لم تبرم أي اتفاقيات جديدة حول انضمام مراكز سكنية إلى نظام وقف العمليات العسكرية خلال آخر 24 ساعة، وظل عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام الهدنة 2509 مركزا سكنيا. كما لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية