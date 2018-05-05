الجيش السوري يستعيد الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود وسط انهيار في صفوف مسلحي تنظيم “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2018 - 12:13
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الجيش السوري يستعيد الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود وسط انهيار في صفوف مسلحي تنظيم “داعش”
منذ 38 mins
5 May، 2018
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