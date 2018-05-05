الشخير” بصوت مرتفع يدمر الجمجمة ويؤدي للوفاة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن إصدار المرء صوت “شخير” مرتفع يضعف الجمجمة.

ولأسباب غير واضحة، فإن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم لديهم جماجم أنحف بنحو 1.23 ملم، بحسب صحيفة The Daily Mail البريطانية.

ويزعم الباحثون أن تآكل الجمجمة، في هذه الحالة، يصل إلى 1 مم ما يكفي للتسبب في تسرب السائل الدماغي الشوكي، الأمر الذي يعتبر مهددا للحياة، إذ أن السائل يحمي الدماغ والنخاع الشوكي في منطقة رقيقة.

كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه الخرف، وكذلك الغيبوبة والسكتة الدماغية وحتى الموت.

ويحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما تسترخي جدران الحلق وتضيق أثناء النوم، مما يقطع التنفس وهو سبب رئيسي في الشخير. ويؤثر على حوالي 18 مليون بالغ في الولايات المتحدة وحدها.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ريك نيلسون، من جامعة إنديانا:

إن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قد يساهم بشكل ميكانيكي في تطوير الاضطرابات المتعلقة بنحافة الجمجمة.

المصدر: سبوتنيك