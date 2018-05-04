فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 4-5-2018.

دمشق وريفها:

ـ خرجت 14 حافلة تقل عدداً من الارهابيين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا في ريف دمشق الجنوبي، تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا.

ـ أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل أكثر من 102 مسلحاً من داعش، اثناء عمليات الجيش السوري ضد مواقع التنظيم جنوب دمشق، خلال 15 يوما الماضية.

وأضاف “المرصد” أنَّ الجيش السوري تمكن من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من منطقة الحجر الأسود.

درعا وريفها:

ـ أعلن “جيش الثورة _الجيش الحر” عن مقتل مسلحين اثنين له خلال الاشتباكات مع المجموعات المرتبطة بداعش في محيط بلدة حيط بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ تحدث “المرصد السوري المعارض” عن اندلاع اشتباكات بين مسلحي “قسد” من جهة ومسلحي “قوات النخبة” التابعة لمسؤول “الائتلاف المعارض” الأسبق المدعو “أحمد جربا” من جهة أخرى، في منطقة أبو حمام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، إثر خلاف نشبَّ بين الطرفين بعد طلب “قسد” من أحد مسؤولي “قوات النخبة” في المنطقة تسليم كامل أسلحتهم لها، وأنه في حال عدم تسليم أسلحتهم سيتم إعطاء “التحالف الدولي” إحداثيات مناطق تواجدهم على أنهم مسلحون من داعش.

وأضاف “المرصد” إنه جراء الاشتباكات بين الطرفين أصيبت زوجة مسؤول ومسلح من “قوات النخبة”، كما أصيب 4 مسلحين من “قسد”، وتشهد المنطقة على خلفية الأحداث هذه، حالة استياء وسط مخاوف من اندلاع فتنة “عربية _كردية”.

ـ ألقى عدد من “شرعيي” داعش خطبة الجمعة في مناطق سيطرتهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي باللباس العسكري، وقالوا للأهالي إنَّ المعركة مع “قسد” هي بداية ما أسموها “الفتوحات الكبرى” وأنهم أعدوا المفخخات ومئات الانتحاريين.

الحسكة وريفها:

ـ وصلت 10 شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات القتالية، مقدمة من “التحالف الدولي” إلى معسكر تل بيدر الواقع على الطريق الدولي بين مدينة القامشلي وبلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الشرقي التابع لـ”قسد” عبر معبر فيش خابور الحدودي بين سوريا والعراق بالريف ذاته.

ـ اعتقلت “قسد” قاصِرَين اثنين من قرية العزيزية جنوب غرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

الرقة وريفها:

ـ قُتِلَ مسلحان تابعان لـ “قسد” وأُصيب آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على الطريق الواصل بين مدينة الرقة وقرية سلوك بالريف الشمالي.

ـ عُثر على 50 جثة لأشخاص مجهولين تحت أنقاض أحد المباني في حي القطار بمدينة الرقة، كانوا قد قُتلوا لدى قصف طائرات “التحالف الدولي” للمدينة اثناء سيطرة داعش عليها سابقاً.

ـ اعتقلت “قسد” عشرات الشُبَّان من مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها:

ـ أُصيب 3 أشخاص بجروح إثر سقوط قذيفة صاروخية على حي الشهباء، كما سقطت عدة قذائف صاروخية على حي شارع النيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ وصلت الدفعة الأولى من الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا من بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوب دمشق إلى معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ولم تسمح لهم القوات التركية بقطع المعبر بحجة عدم الانتهاء من الإجراءات، بحسب تنسيقيات المسلحين.

ـ قُتِلَ أحد المسؤولين العسكريين في “جيش الشرقية _الجيش الحر” المدعو “كريم المخلف” الملقب بـ “أبو بلال الدحلة” على أيدي مسلحين مجهولين في بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ استولت “قسد” على منازل وممتلكات المدنيين الذين تجمعهم صلة قرابة بمسلَّحي “الجيش الحر” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ أصيب عدد من المدنيين إثر انفجار قذيفةٍ صاروخية من مخلَّفات “هيئة تحرير الشام” في بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي.

ـ قُتل مدني، واصيب آخرون إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليهم، في قرية معردبسة، كما انفجرت عبوة ناسفة في محيط قرية بابيلا في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ قُتل مسلَّحان من “جبهة تحرير سوريا”، إثر إطلاق النار عليهما من قبل مسلَّحين تابعين لـ “الحزب التركستاني”، عند أطراف بلدة الفوعة في ريف إدلب الشمالي.

– أصيب 5 مسلحين من “الحزب التركستاني” إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينة جسر الشغور وبلدة دركوش بريف إدلب الغربي.

ـ أطلق مسلَّحون مجهولون النار من سيارتهم على حاجز تابع لمسلَّحي “جيش العزة _الجيش الحر” في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما عُثِر على لغمٍ زرعه مجهولون جانب مسجد “خالد بن الوليد” في مدينة خان شيخون.

ـ أصيب شخص إثر إطلاق مسلَّحين مجهولين النار عليه على الطريق الواصل بين قريتي الغدفة _تل منس شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

ـ انفجرت عبوَّة ناسفة زرعها مجهولون على أطراف بلدة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

حمص وريفها:

ـ استلم الجيش السوري الية (بي ام بي) ودبابتين ومدفع من عيار ثقيل من المجموعات المسلحة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص على تسليم السلاح الثقيل للجيش السوري في ريف حمص الشمالي. وتجدر الإشارة الى ان القوات السورية استلمت من المسلحين يوم أمس عربتين الاولى (بي ام بي) والثانية (شيلكا).

المصدر: الاعلام الحربي