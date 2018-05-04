أهالي شهداء المقاومة على الموعد لحفظ الوصية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2018 - 23:01
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لبنان يدخل منتصف الليل فترة الصمت الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل
رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد على اهمية أنجاز الانتخابات النيابية وفق القانون القائم على اساس النسبية والصوت التفضيلي
الرئيس عون: لبنان الديموقراطي هو البلد الوحيد الذي حافظ على استقلاله واستقراره وأمنه رغم دخول بعض الارهابيين الى أراضيه
الرئيس عون: لبنان تحمّل أزمة النازحين منذ بدايتها فيما لا يزال المجتمع الدولي يشترط ويربط عودتهم الى بلادهم بالحل سياسي
وزير المال علي حسن خليل: أدعو أهلنا الى ممارسة حقهم بالاقراع بكثافة وحماسة وسنكون دائما أوفياء لأصواتهم في عملنا
الوزير السابق جان لوي قرداحي: أدعو الناخب لأن يضع ورقته بحرية دون ضغوط حرصا علينا وعليكم وعلى بلدنا وعلى جبيل والجميع
الوزير السابق فيصل كرامي: ما يجمعنا مع سليمان فرنجية ليس السياسة فقط بل المبادئ والقيم والأهداف المشتركة
النائب سليمان فرنجية اثر زيارته كرامي: المحبون في طرابلس والشمال سيردون على كل الإلغائيين اتجاه بيوت قدّمت الخير للبلد
النائب أسعد حردان: نخوض الانتخابات لتثبيت خيارات وطنية حمت لبنان وعززت وحدة أبنائه بمواجهة العدو الإسرائيلي والإرهابيين
النائب السابق أسامة سعد: صيدا طليعية بالعنوان الوطني والسياسي والاجتماعي وسنعيدها إلى موقعها ودورها الذي يفتخر به أهلها
المرشح عمر غندور: المقاومة حمت لبنان وحافظت على وحدته وأمنه واستقراره ولنا الشرف والفخر بأن نكون مع محور المقاومة
تجمّع العلماء المسلمين: من ننتخبه يجب أن يؤمن بحق لبنان بالدفاع عن أرضه ومياهه ونفطه وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
حركة التوحيد الاسلامي تطلب التفاعل مع اللوائح على أساس وطني مقاوم لتثبيت معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحمي البلد
رابطة مخاتير بعلبك تطالب بنقل مراكز اقتراع أحياء الريش الشرقي والغربي والشميس من المدارس عند أطراف المدينة الى داخلها
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تدعو المرشحين ووسائل الاعلام لتطبيق القانون خلال فترة الصمت الانتخابي
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريقة توزيع الصوت التفضيلي
العلاقات الإعلامية في حزب الله: إن طريقة توزيع الصوت التفضيلي تعود للماكنة الإنتخابية في كل دائرة حصرا
الصحة الفلسطينية: 431 مصابا بينهم 70 بالرصاص الحي باعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزة
الشبان الفلسطينيون يقتحمون معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة ويحرقون عددا من منشآته وسط فرار جنود العدو
مراسل المنار: الشبان الفلسطينيون يسقطون طائرتي تصوير تابعتين للعدو الاسرائيلي شرق قطاع غزة وجيش العدو يعترف بسقوطهما
المجلس المركزي في منظمة التحرير: التزامات الفترة الانتقالية التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة في اوسلو لم تعد قائمة
الخارجية الروسية: رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الارهاب في سوريا والعراق لكن الحديث عن انحسار تهديده سابق لأوانه
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الخبراء أنهوا أخذ العينات من دوما والتي سترسل الى مختبرات مختصة لتحليلها
الخارجية البريطانية تؤكد مواصلة دعمها لمنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا في رد على اتهام الخارجية الروسية لها بدعم المنظمة
الدفاع الروسية: القوات السورية شارفت على الانتهاء من تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد استعادتها ثلثي المخيم
الجيش السوري يواصل استلام الأسلحة الثقيلة والدبابات من المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي تطبيقا للاتفاق
سوريا: خروج 14 حافلة تقلّ ارهابيين وعائلاتهم من ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوب دمشق تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري
مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث" تنشر دراسة لخبراء من مظمات دولية تتخوف من ازدياد انتقال الكوليرا في اليمن مع بداية الشتاء
الدراسة اشارت الى أن 54 % من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء ما قد يعرض أكثر من 13.8 مليون شخص للخطر
الرئيس الاميركي يعلن أن موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تم تحديدهما وسيعلنان قريبا
اسبانيا: رئيس الحكومة ماريانو راخوي يرحب بإعلان منظمة ايتا الإنفصالية في بلاد الباسك عن حلها رسميا
روسيا: اجهزة الأمن تعلن توقيف 5 عناصر تابعين لداعش شمال شرق موسكو كانوا يخططون لأعمال إرهابية في مناطق مختلفة
المنظمة الدولية للهجرة: اعادة أكثر من 10 الاف مهاجر من اليونان بملء ارادتهم لبلدانهم ومنها باكستان والعراق وأفغانستان
قناة المنار تعتذر عن تقديم حلقة "قيامة معلولة" المقررة الليلة على أن تُبث غدا السبت الساعة 8:30 مساءً بعد نشرة الأخبار
أهالي شهداء المقاومة على الموعد لحفظ الوصية
منذ 2 ساعة
4 May، 2018
إنتخابات 2018
-
تقارير إنتخابية
عشية الإنتخابات النيابية، أهالي الشهداء على الموعد لحفظ الوصية.
المصدر:
المنار
الانتخابات النيابية في لبنان
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