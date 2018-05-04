مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الجمعة 4-5-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2018 - 20:59
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لبنان يدخل منتصف الليل فترة الصمت الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل
رئيس الجمهورية ميشال عون يؤكد على اهمية أنجاز الانتخابات النيابية وفق القانون القائم على اساس النسبية والصوت التفضيلي
الرئيس عون: لبنان الديموقراطي هو البلد الوحيد الذي حافظ على استقلاله واستقراره وأمنه رغم دخول بعض الارهابيين الى أراضيه
الرئيس عون: لبنان تحمّل أزمة النازحين منذ بدايتها فيما لا يزال المجتمع الدولي يشترط ويربط عودتهم الى بلادهم بالحل سياسي
وزير المال علي حسن خليل: أدعو أهلنا الى ممارسة حقهم بالاقراع بكثافة وحماسة وسنكون دائما أوفياء لأصواتهم في عملنا
النائب أسعد حردان: نخوض الانتخابات لتثبيت خيارات وطنية حمت لبنان وعززت وحدة أبنائه بمواجهة العدو الإسرائيلي والإرهابيين
النائب قاسم هاشم: سنكون صوت الناس الذين يدفعون الضريبة عن كل الوطن فلولا صمودهم ما كانت عاصمة ولا حكومة ولا وطن
النائب السابق أسامة سعد: صيدا طليعية بالعنوان الوطني والسياسي والاجتماعي وسنعيدها إلى موقعها ودورها الذي يفتخر به أهلها
تجمّع العلماء المسلمين: من ننتخبه يجب أن يؤمن بحق لبنان بالدفاع عن أرضه ومياهه ونفطه وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريقة توزيع الصوت التفضيلي
العلاقات الإعلامية في حزب الله: إن طريقة توزيع الصوت التفضيلي تعود للماكنة الإنتخابية في كل دائرة حصرا
المفتي الشيخ أحمد قبلان: أدعوكم لانتخاب الخط الوطني الذي يمثله حزب الله وحركة أمل لإنتاج كتلة تتمكن من إدارة بلدنا
رابطة مخاتير بعلبك تطالب بنقل مراكز اقتراع أحياء الريش الشرقي والغربي والشميس من المدارس عند أطراف المدينة الى داخلها
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تدعو المرشحين ووسائل الاعلام لتطبيق القانون خلال فترة الصمت الانتخابي
الصحة الفلسطينية: 431 مصابا بينهم 70 بالرصاص الحي باعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزة
الشبان الفلسطينيون يقتحمون معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة ويحرقون عددا من منشآته وسط فرار جنود العدو
مراسل المنار: الشبان الفلسطينيون يسقطون طائرتي تصوير تابعتين للعدو الاسرائيلي شرق قطاع غزة وجيش العدو يعترف بسقوطهما
المجلس المركزي في منظمة التحرير: التزامات الفترة الانتقالية التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة في اوسلو لم تعد قائمة
الخارجية الروسية: رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الارهاب في سوريا والعراق لكن الحديث عن انحسار تهديده سابق لأوانه
الدفاع الروسية: القوات السورية شارفت على الانتهاء من تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد استعادتها ثلثي المخيم
الجيش السوري يواصل استلام الأسلحة الثقيلة والدبابات من المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي تطبيقا للاتفاق
سوريا: خروج 14 حافلة تقلّ ارهابيين وعائلاتهم من ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوب دمشق تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري
الخارجية الروسية: تمويل منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا يتم عبر تبرعات تقدّمها دول ضالعة بالأزمة منها أميركا وبريطانيا
رئيس أركان الجيوش الفرنسي: لا اتصور أن الاميركيين سيغادرون سوريا قبل هزيمة داعش وأعتقد أننا سنبقى معهم لتحقيق هذا الهدف
مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث" تنشر دراسة لخبراء من مظمات دولية تتخوف من ازدياد انتقال الكوليرا في اليمن مع بداية الشتاء
الدراسة اشارت الى أن 54 % من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء ما قد يعرض أكثر من 13.8 مليون شخص للخطر
ممثل المرجعية الدينية في كربلاء يدعو للاطلاع على مسيرة للمرشحين لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين
تركيا: حزب الشعب الجمهوري المعارض يرشح النائب "محرم اينجه" للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 حزيران/يونيو المقبل
الرئيس الاميركي يعلن أن موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تم تحديدهما وسيعلنان قريبا
هاواي: فرار الاف السكان من منازلهم بسبب ثوران "بركان كيلوا: ووصول انبعاثات الحمم البركانية الى مناطق سكنية
المنظمة الدولية للهجرة: اعادة أكثر من 10 الاف مهاجر من اليونان بملء ارادتهم لبلدانهم ومنها باكستان والعراق وأفغانستان
قناة المنار تعتذر عن تقديم حلقة "قيامة معلولة" المقررة الليلة على أن تُبث غدا السبت الساعة 8:30 مساءً بعد نشرة الأخبار
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الجمعة 4-5-2018
منذ 1 ساعة
4 May، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الجمعة 4-5-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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