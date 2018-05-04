الصحة الفلسطينية: 350 اصابة بينها 42 بالرصاص الحي باعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2018 - 18:46
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لبنان يدخل منتصف الليل فترة الصمت الانتخابي قبيل إجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل
الرئيس عون لرئيسة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات: سنحاول حل أزمة النازحين بمعزل عن رأي الأمم المتحدة وأوروبا
المفتي الشيخ أحمد قبلان: أدعوكم لانتخاب الخط الوطني الذي يمثله حزب الله وحركة أمل لإنتاج كتلة تتمكن من إدارة بلدنا
الصليب الأحمر اللبناني: فرق الإسعاف والطوارىء بحال من الجاهزية والاستنفار العام بمختلف المناطق لمواكبة لانتخابات
النائب قاسم هاشم: سنكون صوت الناس الذين يدفعون الضريبة عن كل الوطن فلولا صمودهم ما كانت عاصمة ولا حكومة ولا وطن
الصحة الفلسطينية: 350 مصابا بينهم 42 بالرصاص الحي باعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرات العودة شرق قطاع غزة
مراسل المنار: الشبان الفلسطينيون يسقطون طائرتي تصوير تابعتين للعدو الاسرائيلي شرق قطاع غزة وجيش العدو يعترف بسقوطهما
سوريا: خروج 14 حافلة تقلّ ارهابيين وعائلاتهم من ببيلا وبيت سحم ويلدا جنوب دمشق تمهيدا لنقلهم إلى الشمال السوري
سانا: اصابة 3 أشخاص بجروح إثر قصف المسلحين حي الشهباء في مدينة حلب بقذائف صاروخية
الخارجية الروسية: تمويل منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا يتم عبر تبرعات تقدّمها دول ضالعة بالأزمة منها أميركا وبريطانيا
رئيس أركان الجيوش الفرنسي: لا اتصور أن الاميركيين سيغادرون سوريا قبل هزيمة داعش وأعتقد أننا سنبقى معهم لتحقيق هذا الهدف
المرصد المعارض: مقتل 102 من مسلحي داعش خلال 15 يوماً من عمليات الجيش السوري جنوب دمشق
المرصد المعارض: اشتباكات بين فصيلين مدعومين من التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي
وزير الخارجية الإيرانية: إيران لن تتفاوض مجدداً حول الاتفاق النووي ولن تقبل بإضافة أي بند جديد عليه
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: اعتراف البنتاغون بدور لقواته في المنطقة الحدودية يؤكد الشراكة الأميركية في العدوان
مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث" تنشر دراسة لخبراء من مظمات دولية تتخوف من ازدياد انتقال الكوليرا في اليمن مع بداية الشتاء
الدراسة اشارت الى أن 54 % من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء ما قد يعرض أكثر من 13.8 مليون شخص للخطر
ممثل المرجعية الدينية في كربلاء يدعو للاطلاع على مسيرة للمرشحين لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين
تركيا: حزب الشعب الجمهوري المعارض يرشح النائب "محرم اينجه" للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 حزيران/يونيو المقبل
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعتذر عن كلام أدلى به وفُسّر على أنه "معاد للسامية" بعدما ندد به الكيان الاسرائيلي
السلطات الفنزويلية تعتقل مدراء كباراً في بنك بانيسكو الخاص بتهمة القيام بعمليات مضاربة ضد العملة الوطنية
هاواي: فرار الاف السكان من منازلهم بسبب ثوران "بركان كيلوا: ووصول انبعاثات الحمم البركانية الى مناطق سكنية
المؤتمر الشعبي اللبناني: الاعتداءات التي تمارسها جماعات تابعة لحزب المستقبل في بيروت تكشف حجم عزلة هذا الحزب عن الناس
المؤسسة العامة للاسكان تنوه بقرار مجلس إدارة المصارف بالموافقة على اعطاء القروض لطالبيها الذين نالوا موافقة قبل 15 آذار
قناة المنار تعتذر عن تقديم حلقة "قيامة معلولة" المقررة الليلة على أن تُبث غدا السبت الساعة 8:30 مساءً بعد نشرة الأخبار
الصحة الفلسطينية: 350 اصابة بينها 42 بالرصاص الحي باعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة
منذ 22 mins
4 May، 2018
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