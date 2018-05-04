حذر جيش العدو الإسرائيلي الجمعة المستوطنين الصهاينة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة من الاقتراب من الأطباق الورقية الحارقة حال سقوطها في الأراضي المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن “الجيش الاسرائيلي يعتقد بأن الأطباق الورقية أعدت لتكون قنابل مفخخة”، على زعمه.

يُشار إلى أن الطائرات الورقية الفلسطينية أحرقت عشرات الدونمات من الحقول الزراعية في المستوطنات المحاذية للقطاع، ويستخدمها الفلسطينيون كوسيلة للدفاع عن أنفسهم في ظل استخدام قوات الاحتلال عمليات القنص تجاه المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.

المصدر: فلسطين اليوم