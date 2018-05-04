أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة أن اللقاء بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين مع نظيريهما المصريين بصيغة “2+2” سيعقد في موسكو يوم 14 أيار/مايو الجاري.

وقالت زاخاروفا في حديث لها الجمعة إنه “من المقرر عقد جولة جديدة من المباحثات بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين مع نظيريهما المصريين في موسكو يوم 14 أيار/مايو ومن المفترض إجراء اجتماعات منفصلة وكذلك لقاء بصيغة 2+2”.

وأوضحت زاخاروفا أنه “في سياق اللقاء الروسي -المصري القادم سيتم تناول القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيلاء اهتمام خاص لمسألة تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة من أجل حل الأزمات على أساس مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن “الجانبين الروسي والمصري سيناقشان سبل تطوير العمل المشترك لتنسيق الخطوات في مكافحة التهديد العالمي للإرهاب والتطرف”، وتابعت “سيستعرض الوزراء حالة الأوضاع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي- المصري مع التركيز على المهمات العملية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقة الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات”.

المصدر: سبوتنيك