يساهم ارتياد السونا في تخفيض خطر التعرض لجلطة قلبية، حسب ما كشفت دراسة حديثة تمحورت على رواج هذه الحمامات الساخنة في فنلندا. فخطر احتشاء عضلة القلب ينخفض بنسبة 61٪ عند الأشخاص الذين يرتادون السونا أربع إلى سبع مرات في الأسبوع، بالمقارنة مع هؤلاء الذين لا يقصدونه سوى مرة واحدة أسبوعيا، وفق ما أظهرت هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «نيورولودجي» الأمريكية.

وينخفض هذا الخطر بنسبة 14 ٪ عند هؤلاء الذين يذهبون إلى السونا مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع.

واستندت هذه الدراسة إلى بيانات مجمعة من 1600 فنلندي تتراوح أعمارهم بين 53 و74 عاما طوال ما يعادل 15 سنة. وهي أولى الدراسات التي تقيم رابطاً مباشراً بين السونا والنوبات القلبية.

وبقيت خلاصات هذه الأبحاث على حالها، حتّى عند أخذ عوامل أخرى في الحسبان، مثل التدخين والسكري ونسبة الكولسترول.

وأوضح سيتور كونوتسور من جامعة بريستول أن «حمامات السونا تخفّض ضغط الدم، ما قد يحدّ بدوره من خطر الإصابة بجلطات».

والسونا شائع في فنلندا لدرجة أن غالبية السكان لديهم هذا النوع من الحمامات في منازلهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية