أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أبدى استعدادا لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن الولايات المتحدة لم تقم بعد بأي خطوات إضافية. وقال بيسكوف، مجيبا عن سؤال حول الموعد المرتقب لعقد هذه القمة، “لا، لا وضوح حتى الان، ولا توجد أي اتصالات موضوعية في هذا المجال بغض النظر على أن الرئيسين اتفقا على تكليف وزيرا الخارجية بالتواصل، لكن بغض النظر عن إبداء الاستعداد للقاء ورغبة الرئيس الأميركي، لم تكن هناك أي خطوات إضافية [من الجانب الأميركي]، ونحن ننتظرها”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية