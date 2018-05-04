أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر تشكيل للمعارضة في تركيا الجمعة أن النائب محرم اينجه المعروف بمواقفه الحماسية وخطبه النارية مرشحه للانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس رجب طيب اردوغان في الاقتراع المرتقب في 24 حزيران/يونيو.

وصرح اينجه خلال مراسم في انقرة “في 24 حزيران/يونيو. سوف أكون ان شاء الله رئيسا برغبة من الشعب”.

وكان زعيم الحزب كمال كيليتشدار اوغلو أعلن في نيسان/ابريل الماضي عدم ترشحه للانتخابات المبكرة التي دعا اليها اردوغان، وهتف قبل ان يدعو اينجه الى المنصة

“سنسطر التاريخ”.

وتعهد اينجه في كلمته الاولى بصفته مرشحا رسميا لحزب الشعب الجمهوري بان يكون “رئيس الجميع” وأن يكون “حياديا” في حال انتخابه. وللتأكيد على أقواله نزع شارة الحزب المعلقة على ياقة سترته واستبدلها بعلم تركيا.