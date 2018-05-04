أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة، أن بلادها مستمرة بالإسهام في تقديم الدعم لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما في ذبك عبر توفير أمنهم. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: “نحن مستمرون بالإسهام في دعم التحقيق الذي يجريه خبراء بعثة تقصي الحقائق في مدينة دوما حول استخدام الأسلحة الكيميائية، أولا وقبل كل شيء، عبر توفير الأمن. العمل حسبما نفهم، يجري حسب الخطة، لقد أخذوا عينات من الموقعين المذكورين في الهجوم الكيميائية المفترض، يجري الحديث عن مخزن ومختبر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية