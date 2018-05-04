الكرملين: ترامب أبدى استعداده لعقد لقاء مع بوتين لكن واشنطن لم تقم بعد بأي خطوات إضافية وموسكو تنتظرها (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2018 - 13:37
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الكرملين: ترامب أبدى استعداده لعقد لقاء مع بوتين لكن واشنطن لم تقم بعد بأي خطوات إضافية وموسكو تنتظرها (سبوتنيك)
منذ 45 mins
4 May، 2018
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