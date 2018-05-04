الجماهير الفلسطينية في غزة تستعد للمشاركة في جمعة “عمال فلسطين” ضمن مسيرات العودة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2018 - 10:31
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الجماهير الفلسطينية في غزة تستعد للمشاركة في جمعة “عمال فلسطين” ضمن مسيرات العودة
منذ 9 mins
4 May، 2018
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