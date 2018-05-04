أجرى مساعد وزير الخارجية الايراني، مساء أمس الخميس في روما محادثات مع مندوبي ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونائبة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، تناولت الأزمة في اليمن.

وخلال زيارته التي يقوم بها الى ايطاليا، أجرى حسين جابري انصاري، لقاءات ومحادثات مساء الخميس، مع هيلغا شميدت نائبة فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي والمدراء العامين السياسيين والامنيين في وزارات خارجية كل من ايطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا، بخصوص الأزمة اليمنية.

وتبادل جابري انصاري مع المسؤولين الاوروبيين الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف جوانب الازمة في اليمن، وخاصة تفاقم الوضع الانساني والخطوات الأولى لبناء الثقة من اجل حل هذه الازمة.

الجدير بالذكر ان الجولة الاولى من هذه المحادثات بشأن اليمن، جرت كانون الثاني/يناير 2018 في ميونيخ بألمانيا، وحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس في روما، ستعقد الجولة الثالثة من هذه المحادثات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو 2018 في بروكسل مقر الاتحاد الاوروبي.

وكان جابري انصاري التقى في وقت سابق الخميس، مع لوكا جون سانتي، المدير العام للشؤون السياسية والامنية بالخارجية الايطالية، وتبادل معه وجهات النظر والآراء بشأن الأزمات الاقليمية والتعاون بين ايران وايطاليا من اجل حل هذه الازمات.

المصدر: وكالة مهر