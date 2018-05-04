يبدأ الوفدان الاميركي والصيني الجمعة اليوم الثاني من محادثاتهما لتفادي حرب تجارية وذلك قبل ثلاثة أسابيع على دخول رسوم جمركية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة.

وكان صرح وزير الخزانة الاميركي ستيف منوتشين امام صحافيين “لقد أجرينا محادثات جيدة جدا” وذلك قبل مغادرته الفندق لبدء اليوم الثاني والاخير مبدئيا من المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي.

ولم تدل أي من واشنطن أو بكين بتفاصيل كثيرة حول المحادثات. كما تكتم الاعلام الصيني حول زيارة الوفد الاميركي وكان التركيز في المقابل على تكريم الرئيس شي جينبينغ لكارل ماركس في الذكرى المئوية الثانية لمولد مؤلف “رأس المال”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية