قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في هجمات على قرى شنتها عصابات مسلحة في شمال نيجيريا حيث يتدهور الوضع الامني منذ اشهر كما ذكرت الخميس مصادر متطابقة.

وبحسب عثمان ابو بكر المتحدث باسم الشرطة في ولاية اداماوا (شمال شرق) ان 12 شخصا على الاقل قتلوا في هجمات على ست قرى الليلة الماضية شنها مسلحون في منطقة نومان.

وصرح لفرانس برس “قتل 12 شخصا في الهجمات ودمر مسلحون مجهولون 150 منزلا”، واضاف “ما زلنا نحقق وانتشر الشرطيون في المنطقة”.

واشار مسؤول المنطقة ارنولد جيبيلا الى حصيلة اكبر. مؤكدا ان المهاجمين من الرعاة الرحل “المسلحين ببنادق وسواطير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية