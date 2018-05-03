خطف مسلحون في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الاربعاء ممرضة ألمانية تعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر من داخل مقر المنظمة، كما اعلنت هيئة الاغاثة الدولية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان صونيا ناينتيت خطفت الاربعاء من مقر اللجنة في مقديشو بايدي مسلحين مجهولين.

وقال صوماليون يعملون لحساب اللجنة في مقديشو ان الخاطفين دخلوا المقر من باب خلفي واقتادوا الممرضة الى سيارة كانت متوقفة سابقا.

واوضح المتحدث باسم وزارة الامن الصومالية ان ثمة تواطؤا داخليا في عملية الخطف.

وقال عبد العزيز علي ابراهيم “لقد خطفت من جانب احد حراس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مقديشو، ويدعى محمود محمد الاس”.

واضاف “نطلب من عائلة الخاطف ان تعمل مع الاجهزة الامنية وتبلغهم بمكان وجود ابنها”.

وتابع المتحدث ان “قوات الامن بدأت بملاحقة الخاطفين وعثرت على سيارة متروكة استخدمت في الخطف”.

ولم يعرف ما اذا كان الخاطفون قد غادروا مقديشو او لا يزالون فيها مع الرهينة.

والصومال الغارق في حرب اهلية مدمرة منذ 1991 ويشهد منذ 2007 اعمال عنف وارهاب تقوده حركة الشباب هو احد اخطر البلدان بالنسبة الى طواقم الاغاثة الانسانية لكن مع ذلك فان عمليات الخطف هي نادرة نسبيا في هذا البلد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية