بدأت اربع طائرات ميراج 2000-5 فرنسية الخميس مهمة لحماية اجواء دول البلطيق الثلاث في اطار عملية “للشرطة الجوية” لحلف شمال الاطلسي.

وستنتشر المقاتلات الفرنسية التي شاركت ست مرات في هذه العملية انطلاقا من ليتوانيا وبولندا، لاول مرة في استونيا في قاعدة اماري الجوية لتحل محل مقاتلات ايطالية.

وقال وزير الدفاع الاستوني جوري لويك ان “فرنسا من الدول التي ستساهم بانتظام في مهمة الشرطة في اجواء دول البلطيق”. واضاف ان “وصول الفرنسيين الى اماري يدل على ان التعاون العسكري بين استونيا وفرنسا ممتاز”.

وسينتشر حوالى 100 عسكري من سرب مقاتلات يتخذ من لوكسوي شرق فرنسا مقرا له، في اماري لاربعة اشهر.

ومنذ 2004 تاريخ انضمامها الى الحلف الاطلسي طلبت دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) من المنظمة ضمان امن اجوائها وخصوصا في مواجهة الطيران الروسي الموجود قرب مجالها الجوي.

وينتشر حوالى 300 جندي فرنسي في استونيا منذ 2017 في قاعدة تابا العسكرية في اطار كتيبة الحلف الاطلسي المتعددة الجنسيات، ويتوقع ان تعود وحدة فرنسية اخرى العام المقبل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية