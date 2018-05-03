قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين محمود الزهار إن “مسيرة العودة أرسلت رسالة واضحة لجميع الأطراف باستحالة مرور صفقة القرن”.

وأكد الزهاء في حديث له الخميس أن “هناك رسالة لدول الجوار القريب منها والبعيد بأن القرار الفلسطيني سيبقى بيد حماس والمقاومة حتى تحرير فلسطين”.

ولفت الزهار الى ان “محاولة بث الرعب في نفوس المستوطنين الصهاينة قد وصلت ولو فحصنا ما حولنا قد تجدونهم فروا لأنهم لصوص وما سيحدث لهم سيحدث في الشمال”.

وأضاف الزهار ان “دماء الشعب الفلسطيني التي ضخت في هذه الأرض من هنا وصلت إلى القدس لأن الدم الفلسطيني الأصيل”.

وأشار الزهار إلى أن “هذه المسيرات أحرجت كل الدول العربية وأمريكا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة”، وتساءل “أين صوتكم من دماء الأطفال والرجال ومن الشعب الذي لا يملك في قلبه إرادة التحرير”.

المصدر: فلسطين اليوم