نظم أبناء مديرية ساقين بمحافظة صعدة اليمنية الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة استهداف الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه.

وأكد المشاركون في الوقفة “استعدادهم للمضي في خطى الشهيد صالح الصماد وذلك برفد الجبهات بالمقاتلين الاشداء وتلقين العدو السعودي الاميركي ضربات موجعة”.

وشدد المشاركون على أن “الشهيد الرئيس صالح الصماد سوف يكون لهم القدوة في العزة والكرامة والاباء”، وتابعوا ان “العدو باغتياله للشهيد الرئيس لن يوهن من عزائمهم وانما زادهم قوة وصلابة في مواصلة المشوار الذي عمده الشهيد بدمه تحت شعار يد تحمي ويد تبني”.

عقب ذلك سير أبناء المديرية قافلة غذائية ومالية دعما للمجاهدين المرابطين في جبهات الشرف والبطولة ضد العدوان السعودي الاميركي.

المصدر: موقع انصار الله