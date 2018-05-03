دعا عضو اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة محمد الحرازين إلى أوسع مشاركة في فعاليات “جمعة عمال فلسطين”، واكد على “أهمية مضاعفة الجهود وتركيزها لنصل إلى تحقيق كامل أهدافنا”.

وقال الحرازين في حديث له الخميس إن “اختيار اسم جمعة عمال فلسطين يحمل رسالة تقدير لهذه الشريحة التي لها باع كبير في مسيرة البناء والنهضة والنضال الوطني”.

وأوضح الحرازين أن “برنامج فعاليات غدا الجمعة سيبدأ الساعة 3:30 مساء وسيتخلله كلمات سياسية وأخرى لنقابات عمالية وبرامج وفقرات فنية هادفة حتى الساعة 7:00 مساء حيث سيعقد مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية العليا”.

ولفت الحرازين الى ان “مسيرات العودة حققت نتائج كبيرة ونصبو لتحقيق المزيد ولا يساورنا شكٌ في أننا ماضون في الاتجاه الصحيح”.

المصدر: فلسطين اليوم