رفع العلم جاء تمهيدا لبداية تنفيذ احد بنود الاتفاق المتمثل بتسليم المدرعات الثقيلة الذي تم التوصل اليه بين الدولة السورية والمسلحين بوساطة روسية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2018 - 18:25
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الموظفون المكلفون بمهام الإنتخابات النيابية ينتخبون في مراكز مخصصة لهم في المحافظات والأقضية
عدد من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة ومرشحي لائحة الأمل والوفاء يجولون على مراكز الإقتراع في بعلبك والجنوب
رئيس لائحة العزم في دائرة طرابلس نجيب ميقاتي يتفقد أقلام الإقتراع في سراي طرابس ويثني على حسن سير العملية الإنتخابية
الرئيس نبيه بري في نداء عشية الإنتخابات النيابية: أنتم مدعوون للمشاركة الكثيفة والإدﻻء بأصواتكم للوائح الأمل والوفاء
الرئيس بري: كونوا في هذا اليوم التاريخي في حياة لبنان كما أرادكم الإمام الصدر كموج البحر ﻻ يهدأ
بري: أنتم معنيون لتحويل هذا اليوم إلى استفتاء حقيقي تثبتون فيه للعالم بأن الوطنية ليست شعارات ولا متاعاً للمساومة
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي يزور بلدة كسب السورية على الحدود التركية
بروجردي: طهران سترد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقرات ايرانية في سوريا في المكان والزمان المناسبين
وزير الخارجية الإيراني: على الولايات المتحدة الأميركية أن تلتزم بالاتفاق النووي أو تتحمل عواقب عدم الالتزام به
محمد جواد ظريف: لن نتفاوض مجدداً حول الإتفاق النووي الذي توصلنا إليه وعلى واشنطن أن تتخذ قراراً بهذا الشأن
وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد أحمد وحيدي: إتهامات الكيان الصهيوني ضد إيران محاولة لإنقاذ نفسه من الإنهيار
وزير حرب العدو لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: لا نسعى إلى مواجهة مع روسيا لكننا سنرد بحال تم توجيه منظومة "اس 300" ضدنا
الجيش السوري يفصل منطقة الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب دمشق وسط انهيارات في صفوف الإرهابيين
إتمام تجهيز الدفعة الأولى من الحافلات التي تقل الإرهابيين من يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق لنقلهم إلى شمال سوريا
بدء تنفيذ الإتفاق المبرم بين الدولة السورية والمجموعات المسلحة برعاية روسية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي
الجماعات المسلحة في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي تبدأ بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للجيش السوري
وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الولايات المتحدة تدرب إرهابيين في التنف ومخيم الركبان لمواصلة الأعمال القتالية في سوريا
وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في موسكو: حل مسألة مخيم الركبان هو بعودة النازحين إلى بلادهم
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يبحث مع وزير الخارجية الليبي في موسكو التسوية في ليبيا ومحاربة الإرهاب
القضاء العراقي يحكم بالمؤبد على 8 نساء ينتمين إلى جنسيات مختلفة بتهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش
مصادر يمنية: كسر زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في بير السلامي بصحراء الأجاشر في الجوف
اللجنة المنظمة تدعو اليمنيين إلى الإحتشاد عصر الجمعة في العاصمة صنعاء في مسيرة "القدس أرض المسلمين وقبلتهم الأولى"
وسائل إعلام سعودية: تعطل أنظمة مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتكدس مئات المسافرين
اللجنة التنسيقية العليا لمسيرات العودة تدعو إلى المشاركة الكثيفة في فعاليات "جمعة عمال فلسطين" الجمعة
الإحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير أسامة الحروب على حاجز الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال دام 14 سنة
الرئيس السوداني: آثار سد النهضة الإيجابية تفوق الآثار السلبية ولم نمانع في أن نكون شركاء في بنائه إذا وافقت أثيوبيا
رفع العلم جاء تمهيدا لبداية تنفيذ احد بنود الاتفاق المتمثل بتسليم المدرعات الثقيلة الذي تم التوصل اليه بين الدولة السورية والمسلحين بوساطة روسية
منذ 45 mins
3 May، 2018
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