تداول ناشطون يمنيون في جزيرة سقطرى صورا من داخل مطار سقطرى لعملية انزال اماراتية عسكرية انتهت الى السيطرة على المطار وطرد حاميته اليمنية. وفي المعلومات التي تم نشرها مرفقة بمجموعة من الصور فان مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية خدعت برج المطار في سقطرى وأوهمته بوصول طائرة محملة بمواد غذائية ليتضح بعد هبوطها انها طائرة نقل عسكرية اماراتية محملة بأكثر من مئة عسكري اماراتي سارعوا الى احتلال المطار وطردوا الحراسة الامنية وكل موظفي المطار. وتلتها اربع طائرات محملة بالدبابات والمدرعات واسلحة متنوعة ليبلغ مجموع ما تم انزاله من قوات بشرية نحو 300 عسكري اماراتي. كما سيطرت مجموعة اخرى من القوات الاماراتية على الميناء من خلال انزال جوي بالمظﻻت وطوقوه وتمركزت مجموعة من المدرعات امام بوابات الميناء وبينها دبابات منفذين انتشارا غير عاديا في الميناء كما في المطار.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم عن مسؤولين أمنيين يمنيين ان الامارات تعزز وجودها في سقطرى، وان طائرات شحن اماراتية قامت بانزال دبابات ووسائل نقل مدرعة ومعدات ثقيلة في هذه الجزيرة اليمنية الامر الذي اعتبره بعض السكان المحليين اهانة لحكومة عبد ربه منصور هادي.

الصحيفة اشارت الى ان حكومة هادي على خلاف مع الامارات رغما انهما رسميا متحالفان معا ضد الحوثيين حسب تعبيرها.

المصدر: انترنت