يُواصل الموظفون المكلفون بمهامِ الانتخاباتِ النيابية من رؤساءِ أقلامٍ وكتّابٍ الاقتراعَ في المراكزِ المخصصةِ لهم في مراكزِ المحافظات والأقضية.

ويشهد عددٌ من المراكزِ في هذه الاثناء اقبالاً على الاقتراع من قبلِ الموظفينَ الذين منعهم الدوامُ الرسميُ من الادلاءِ باصواتهم صباحاً خاصةً في المدارسِ الرسمية .

وتتواصل هذه العملية حتى السابعةِ مساءً حيثُ تقفلُ مراكزُ الاقتراعِ بحضورِ مندوبي اللوائحِ على ان تبداَ اجراءاتُ نقلِ الصناديقِ الى مصرفِ لبنانَ لحفظها في خزناتٍ خاصة على ان يتمَ فرزُ الاصواتِ يومَ السادس من ايار.

المصدر: قناة المنار