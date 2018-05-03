دمشق وريفها:

ـ فصل الجيش السوري منطقة الحجر الاسود عن مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد تقدمه من مواقعه في جامع منيف العائدي باتجاه مدرسة مثقال حسن بركة بالمقابل تقدمت قوات الجيش الاخرى من الكتل السكنية في القسم الغربي للمنطقة وبسطت سيطرتها على جامع بلال الحبشي وعملت القوات على التقدم من المحورين والتقت ببعضهما عند دوار الحجر الاسود الواقع شمال المنطقة، جاء ذلك بعد سيطرة الجيش السوري على مشفى يونس ومقسم الهاتف وعلى مدرسة منيف العاندي شرق منطقة الحجر الاسود، كما سيطرت القوات على مساحة واسعة من الكتل السكنية في القسم الغربي من الحجر الاسود انطلاقاً من مواقعها في منطقة الاعلاف، وسيطرت القوات أيضاً على مقبرة الحجر الاسود جنوب المنطقة، بعد مواجهات مع تنظيم داعش.

ـ دخلت 60 حافلة عبر ممر بيت سحم لتنفيذ اتفاق إخراج الإرهابيين مع عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق الجنوبي، وخرجت 20 حافلة منها إلى نقطة التجميع على أطراف بلدة بيت سحم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى الشمال السوري، ومن المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من البلدات الثلاث، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية في المنطقة.

ويقضي الاتفاق بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم، كما يقضي بعودة مؤسسات الدولة إلى بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.

وفي ذات السياق، نشرت تنسيقيات المسلحين، صوراً قالت إنها لدخول الشرطة العسكرية الروسية لبلدتي يلدا وببيلا بريف دمشق الجنوبي، للإشراف على عملية إخراج المسلحين وعوائلهم إلى الشمال السوري.

ـ سقطت 4 قذائف صاروخية على حيي الشاغور ومساكن برزة بمدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة في منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق.

دير الزور وريفها:

ـ استمرت الاشتباكات بين “قسد” مدعومة بـ التحالف الاميركي من جهة وداعش من جهة أخرى، في عدة محاور على أطراف بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدد من الشبان في ريف الرقة الشمالي بهدف “التجنيد الاجباري”.

حلب وريفها:

ـ قُتل مسؤول “مركز شرطة ريف دمشق” سابقاً التابع للمجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق المدعو “أبو خالد الزغلول” وزوجته إثر انفجار لغمٍ أرضي بهما في قرية الباسوطة جنوب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ استشهد الشاب فجر عبد الله خضر (١٨ سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي، جراء اعمال قنص مُتتالية طالت البلدتين من ناحية بنش المجاورة.

ـ قُتل 4 أشخاص وأُصيب 7 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم، على الطريق الزراعي في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

ـ قُتل 4 مسلحين من “فيلق الشام” وأُصيب عدد آخر جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

حمص وريفها:

ـ بدأ تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة برعاية روسية بريف حمص الشمالي، وذلك بتسليم المجموعات المسلحة السلاح الثقيل للجيش السوري، وإزالة السواتر لفتح الطريق الدولي دمشق _حلب، الذي يمر من مدينتي الرستن وتلبيسة، بحسب تنسيقيات المسلحين.

وتداولت التنسيقيات، صوراً تظهر تسليم المجموعات المسلحة السلاح الثقيل للجيش السوري في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين بريف حمص الشمالي.