استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ظهر اليوم في مقر المجلس، وفد مجلس الاساقفة الكاثوليك في فرنسا من مختلف المقاطعات الفرنسية برئاسة امين عام العلاقات مع المسلمين في المجلس الاب فينسان فيرولاردي، في حضور عضوي اللجنة الوطنية للحوار الاسلامي المسيحي الدكتور محمد السماك والامير حارث شهاب، وعدد من علماء الدين في المجلس الشيعي. وتم التباحث في قضايا وشؤون الحوار الاسلامي – المسيحي.

وأطلع الوفد الشيخ قبلان على أجواء “التعايش الاسلامي المسيحي في فرنسا”.ورحب الشيخ قبلان بالوفد، “عند اهله واخوانه في مقر المجلس، الذي يحرص على تعزيز التعاون والحوار والانفتاح بين الاديان والمذاهب”، داعيا الى “نقل التجربة اللبنانية في العيش المشترك الى فرنسا”، ومشددا على “ضرورة تفعيل الحوار الاسلامي المسيحي بين الديانتين السماويتين”.

واكد “ان اللبنانيين اخوة، وهم بعيدون من التطرف وينسجون أطيب العلاقات الاخوية في ما بينهم، ولبنان قدوة في العالم، فهو بلد العيش الواحد ووطن نهائي لكل بنيه”.

وشدد على “ان المسلمين الشيعة يستمدون تعاليمهم من القرآن وسنة رسول الله وائمة اهل البيت، وهم اهل الاعتدال والاستقامة ودعاة الى السلام والتعاون على الخير”، وقال: “نحن ندعو الى الانفتاح بين الاديان، وندين التطرف ونقف ضده لانه عمل ارهابي، وندعو العالم الى التعرف على الاسلام من خلال سيرة رسول الله والائمة المعصومين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام