أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، أمرا إداريا رقم 24 تاريخ 3/5/2018 بإقفال المؤسسة يوم السبت الواقع فيه 5/5/2018، كون بعض دوائرها ستستخدم كمراكز للاقتراع.

وطلب الى كافة العاملين المعنيين بالعملية الانتخابية لا سيما الفنيين والملاحظين الالتحاق بمراكز عملهم والبقاء على جهوزية تامة، والتدخل السريع عند الاقتضاء على كافة الأراضي اللبنانية لمواكبة العميلة الانتخابية، وذلك ابتداء من ظهر نهار السبت الواقع فيه 5/5/2018 ولغاية صباح الاثنين الواقع فيه 7/5/2018″.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام