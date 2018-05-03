أشاد مجلس الوزراء في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بإنجاز المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية في دول الانتشار، والتي سترفع اليه وزارتا الخارجية والداخلية تقريرا عنها، واستمع الى عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للاجراءات المتخذة للانتخابات التي ستجرى يوم الاحد المقبل في كل المناطق اللبنانية، فيما اوضح وزير العدل سليم جريصاتي ان دواما كاملا سيعتمد في الوزارة والنيابات العامة لمواكبة عمل لجان القيد.

وكان سبق الجلسة خلوة ثنائية بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تناولا فيها جدول اعمال الجلسة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام