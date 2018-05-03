عشية اﻻنتخابات النيابية وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نداء الى اللبنانيين جاء فيه :

مجددا الوطن يناديكم نهار اﻻحد المقبل في السادس من ايار…فكونوا ايضا هذه المرة في الطليعة والسباقين لتلبية ندائه .

كونوا في هذا اليوم التاريخي في حياة لبنان … كما ارادكم اﻻمام الصدر موج بحر ﻻيهدأ …..عظماء في ديموقراطيتكم كما في مقاومتكم …

..انتم مدعوون للمشاركة الكثيفة في هذا اﻻستحقاق المصيري واﻻدﻻء باصواتكم للوائح اﻻمل والوفاء …التي نستودع كل مرشح فيها، ضمائركم التي ﻻتباع واخﻻصكم الذي ﻻيقاس…فهم منكم …وﻻجلكم سوف يعبرون عن طموحاتكم وآمالكم …يتفانون من اجل الدفاع عن ثوابتكم في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظ عناوين قوتكم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة… واوﻻ واخيرا سيكونون نوابا من اجل لبنان كل لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه وصون كرامة انسانه وتحرير ارضه وعدم التفريط بسيادته

ايها اﻻهل .

ايها اﻻوفياء .

انتم معنيون ومؤتمنون في السادس من ايار لتحويل هذا اليوم الى استفتاء حقيقي تثبتون فيه للعالم ، للقاصي والداني في الداخل والخارج ، بأن الوطنية ليست شعارات ولا ارباحاً او مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب ، وأن الوطن هو ابعاد وجود الإنسان، وأساس كرامته، ومجال رسالته .

موعدنا معكم في 6 ايار …يدا واحدة ، وقلبا واحدا، وصوتا واحدا من كل قرية ودسكرة وبلدة ومدينة ليصل الصوت الى ابعد مدى …ولنصنع معكم فجرأ جديدا للبنان عنوانه انتم اﻻمل الوفاء .

المصدر: قناة ان بي ان