الرئيس نبيه بري للبنانيين: انتم مدعوون للمشاركة الكثيفة والادلاء باصواتكم للوائح الامل والوفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2018 - 16:08
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لبنان: فتح أقلام الإقتراع أمام رؤساء الأقلام والكتبة في مراكز الأقضية والمحافظات
الرئيس نبيه بري للبنانيين عشية الانتخابات: موعدنا في 6 ايار لنصنع معكم فجرا جديدا للبنان عنوانه أنتم الأمل والوفاء
الرئيس بري: كونوا كما أرادكم الإمام الصدر كموج بحر لا يهدأ عظماء في ديمقراطيتكم كما في مقاومتكم
الرئيس بري: انتم مدعوون للمشاركة الكثيفة والإدلاء بأصواتكم للوائح الامل والوفاء
بري: الوطن يناديكم يوم الأحد فكونوا في الطليعة وحولوا يوم 6 من ايار الى استفتاء على الديمقراطية
قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية تولي أهمية مطلقة لمهمّة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الإنتخابات
العماد جوزاف عون: قيادة الجيش تؤكد عزمها على منع استغلال الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد بهدف الإخلال بالأمن
مراسل المنار: جيش الإحتلال يطلق سراح الراعي إسماعيل صعب في منطقة الشحل بمزارع شبعا بعد اختطافه أمس قرب موقع الرادار
الجيش السوري يسيطر على مناطق واسعة شرق وغرب منطقة الحجر الأـسود جنوب دمشق
الجيش السوري يفصل منطقة الحجر الأسود عن مخيم اليرموك جنوب دمشق
خروج 20 حافلة تقل المسلحين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق الى أطراف بيت سحم
إستشهاد الشاب فجر عبد الله خضر (18 عاما) برصاص قنص المسلحين على بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي
سقوط 4 قذائف على حيي الشاغور ومساكن برزة بمدينة دمشق مصدرها المسلحون في منطقة الحجر الأسود
سقوط قذائف صاروخية على قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي مصدرها الجماعات المسلحة
مركز المصالحة الروسي: إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يستغرق قرابة 3 أشهر
وزير الحرب الصهيوني: سنضرب منظومات "أس 300" إذا استخدمتها سوريا ضد طائراتنا
الدفاع الروسية: تحطم مقاتلة روسية من نوع سوخوي قبالة سواحل جبلة في سوريا ومقتل طياريها
وزير الخارجية الروسي: تعزيز واشنطن لوجودها على ضفة الفرات الشرقية في سوريا يهدف الى تفكيك البلاد
سيرغي لافروف: نواصل جهودنا لحلّ الأزمة في سوريا بالتوازي مع مكافحة الإرهاب
لافروف: ما تدّعيه "اسرائيل" من معلومات حول البرنامج النووي الإيراني تعود الى الماضي وليس الوقت الحاضر
وزير الخارجية الإيراني: إيران لن تعيد التفاوض على الإتفاق النووي وستقف ثابتة بوجه البلطجة الأميركية
محمد جواد ظريف: آن للولايات المتحدة أن تبدأ الوفاء بالتزاماتها بموجب الإتفاق النووي
الأمين العام للأمم المتحدة: لا يجب إلغاء الإتفاق النووي مع إيران قبل إيجاد البديل الجيّد
أنطونيو غوتيريش: الإتفاق النووي الإيراني كان إنجازا دبلوماسيا مهما ويجب الإحتفاظ به
وزير الدفاع السوداني: الحكومة ستقيم مشاركة قواتنا في اليمن للخروج بإيجابيات وسلبيات هذه المشاركة
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يرحب بتفاعل البرلمان السوداني مع مطالب سحب القوات السودانية من اليمن
محمد علي الحوثي: تصريحات وزير الدفاع السوداني تدلل على عدم الاهتمام بالجنود المرسلين الى اليمن
الجيش اليمني واللجان الشعبية يشنون هجمات على مواقع مرتزقة العدوان في الطلعة بنجران وفي قانية بالبيضاء
إستشهاد الفلسطيني أنس أبو عصر (19 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق غزة
إصابة شابين فلسطينيين بجروح خلال توغل لقوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
وزير الخارجية الصيني يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
مسؤولون أميركيون يعيدون الى العراق 3800 قطعة أثرية هربت سابقا الى الولايات المتحدة
البنتاغون: واشنطن سلّمت الرياض مواطنا سعوديا كان معتقلا في غوانتانامو
الهند: مقتل نحو 100 شخص وجرح 140 آخرين إثر عواصف رملية تضرب شمال البلاد
الصومال: مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية تعمل لدى الصليب الأحمر من العاصمة مقديشو
الرئيس نبيه بري للبنانيين: انتم مدعوون للمشاركة الكثيفة والادلاء باصواتكم للوائح الامل والوفاء
منذ 49 mins
3 May، 2018
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