بدأ البريطانيون بالتصويت الخميس لتجديد المجالس المحلية في انتخابات تشكل اختبارا للحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي التي تعاني من انقسامات قبل أقل من عام على موعد بريكست.

وهذه الانتخابات المحلية هي الاقتراع الاول منذ الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2017 والتي خسرت فيها ماي غالبيتها المطلقة بينما كسب حزب العمال المعارض بزعامة جيريمي كوربن مقاعد أكثر في البرلمان.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة 07.00 (06.00 ت غ) على ان تغلق عند الساعة 22.00 (21.00 ت غ) ومن المفترض ان تبدأ النتائج بالصدور ليل الخميس الجمعة.

ويجري التنافس على أكثر من 4300 مقعد في نحو 150 مجلس محلي في بريطانيا خصوصا في المدن الرئيسية مثل لندن ومانشستر وليدز ونيوكاسل.

وسيتم تجديد بعض اعضاء المجالس إما بالكامل أو بالثلث او النصف وهي مكلفة خصوصا معالجة ملفات من قبيل التعليم وادارة النفايات.

وتشكل العاصمة لندن التحدي الابرز حيث يقوم حزب العمال بتعبئة على امل الفوز ببعض الاحياء التابعة عادة للمحافظين مثل وستمنستر وواندسوورث.

ويلقي خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي المقرر في اواخر اذار/مارس 2019 بظلاله على الانتخابات المحلية.

وحاولت أحزاب المعارضة من حزب العمال والحزب الليبرالي الديموقراطي والخضر استمالة الناخبين المحافظين المستائين والمهاجرين الاوروبيين الذين سمح لهم بالمشاركة في الاقتراع المحلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية