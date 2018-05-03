دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلطات العدو الاسرائيلي “لتقديم المعطيات حول استمرار إيران ببرنامجها النووي فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها مثل هذه الوثائق”. وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي “إذا كانت إسرائيل أو أي أحد كان، قد حصل على وثائق تؤكد كما يقولون، استمرار خطط تطوير أسلحة نووية في إيران، فيجب تقديم هذه الوثائق فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية