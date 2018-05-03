ارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية يوم الخميس بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمجلس في حين يترقب المستثمرون محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1307.05 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 1307.60 دولار للأوقية.

وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة بعدما رفع سعر الفائدة في مارس آذار ويتوقع رفعه مرتين أخريين خلال العام الحالي.

المصدر: رويترز