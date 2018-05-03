تفقد المرشح على لائحة الأمل والوفاء النائب علي خريس مركز الإقتراع في ثانوية صور الرسمية المختلطة، وقال “انطلقت العملية الإنتخابية الثانية بعد الخارج وسط أجواء ايجابية تسودها الإلفة والمحبة، رغم التنافس الديمقراطي، الجميع يدلي بصوته بكامل الحرية”، مشيرا الى “ان دائرة صور الزهراني وخصوصا منطقة صور معروفة بولائها وعنوانها الأساسي نهج الامام موسى الصدر”.

أضاف خريس “من خلال ما نراه من إقبال على صناديق الإقتراع هناك مرحلة مصيرية لما يشكله هذا الإستحقاق من اهمية وطنية، والتأكيد على نهج المقاومة ومشروعها في مواجهة العدو الإسرائيلي”، مشددا على “وحدة الصف الداخلي ونبذ كل من يلعب على وتر الفتنة الطائفية”، لافتا الى “ان لبنان لا يبنى الا بالوحدة بعيدا عن التحريض الذي يعمل أصحابه لمصلحة إسرائيل”.

وختم خريس الى “ان المنطقة تحررت بفعل صمود الناس وتضحيات الشهداء، ولهذا لا يمكن الا ان تكون مع مقاومتها، وان السادس من أيار سيشهد زحفا إنتخابيا على غرار الزحف الجماهيري خلال مهرجان القسم في صور”.

هذا وتتواصل العملية الإنتخابية في قلمي صور وسط هدوء تام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام