الداخلية: نسبة اقتراع الموظفين 24.5% لغاية الساعة 11 من قبل الظهر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2018 - 12:00
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لبنان: فتح أقلام الإقتراع أمام رؤساء الأقلام والكتبة في مراكز الأقضية والمحافظات
مراسل المنار: قوة مشاة اسرائيلية تختطف المواطن اللبناني اسماعيل صعب من شرقي شبعا اثناء رعيه الماشية
التلفزيون السوري: بدء دخول الحافلات لتنفيذ اتفاق إخراج الإرهابيين من ببيلا ويلدا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري
الدفاع الروسية: تحطم مقاتلة روسية من نوع سوخوي قبالة سواحل جبلة في سوريا ومقتل طياريها
وزير الخارجية الروسي: تعزيز واشنطن لوجودها على ضفة الفرات الشرقية في سوريا يهدف الى تفكيك البلاد
سقوط قذائف صاروخية على قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي مصدرها الجماعات المسلحة
مركز المصالحة الروسي: إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يستغرق قرابة 3 أشهر
وزير الحرب الصهيوني: سنضرب منظومات "أس 300" إذا استخدمتها سوريا ضد طائراتنا
جبهة البوليساريو ترفض إتهامات السلطات المغربية لها حول تلقيها الدعم من إيران وتنفي وجود أي قوات عسكرية أجنبية معها
الخارجية الإيرانية: إدعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذب
الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي وتؤكد رفضها ادعاءات المغرب وإقحام الجزائر في ملف دعم البوليساريو
الأمين العام للأمم المتحدة: لا يجب إلغاء الإتفاق النووي مع إيران قبل إيجاد البديل الجيّد
أنطونيو غوتيريش: الإتفاق النووي الإيراني كان إنجازا دبلوماسيا مهما ويجب الإحتفاظ به
وزير الدفاع السوداني: الحكومة ستقيم مشاركة قواتنا في اليمن للخروج بإيجابيات وسلبيات هذه المشاركة
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يرحب بتفاعل البرلمان السوداني مع مطالب سحب القوات السودانية من اليمن
محمد علي الحوثي: تصريحات وزير الدفاع السوداني تدلل على عدم الاهتمام بالجنود المرسلين الى اليمن
إستشهاد الفلسطيني أنس أبو عصر (19 عاما) متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق غزة
إصابة شابين فلسطينيين بجروح خلال توغل لقوات الإحتلال الاإسرائيلي في قطاع غزة
البنتاغون: واشنطن سلّمت الرياض مواطنا سعوديا كان معتقلا في غوانتانامو
الصومال: مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية تعمل لدى الصليب الأحمر من العاصمة مقديشو
الداخلية: نسبة اقتراع الموظفين 24.5% لغاية الساعة 11 من قبل الظهر
منذ 14 mins
3 May، 2018
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