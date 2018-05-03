لافروف: العلاقات الروسية الأميركية مستمرة بالتدهور والرهاب الروسي على مستوى المؤسسة الأميركية يلغي مبادرة ترامب الإيجابية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2018 - 09:36
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لبنان: فتح أقلام الإقتراع أمام رؤساء الأقلام والكتبة في مراكز الأقضية والمحافظات
مراسل المنار: قوة مشاة اسرائيلية تختطف المواطن اللبناني اسماعيل صعب من شرقي شبعا اثناء رعيه الماشية
التلفزيون السوري: بدء دخول الحافلات لتنفيذ اتفاق إخراج الإرهابيين من ببيلا ويلدا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري
وزير الخارجية الروسي: تعزيز واشنطن لوجودها على ضفة الفرات الشرقية في سوريا يهدف الى تفكيك البلاد
سقوط قذائف صاروخية على قرية عين الدنانير بريف حمص الشمالي الشرقي مصدرها الجماعات المسلحة
سانا: عشرات الصناعيين يتسلمون منشآتهم في منطقة القدم جنوب دمشق بعد تحريرها من الارهابيين
مركز المصالحة الروسي: إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يستغرق قرابة 3 أشهر
جبهة البوليساريو ترفض إتهامات السلطات المغربية لها حول تلقيها الدعم من إيران وتنفي وجود أي قوات عسكرية أجنبية معها
الخارجية الإيرانية: إدعاء التعاون بين السفارة الإيرانية وجبهة البوليساريو كاذب
الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي وتؤكد رفضها ادعاءات المغرب وإقحام الجزائر في ملف دعم البوليساريو
الأمين العام للأمم المتحدة: لا يجب إلغاء الإتفاق النووي مع إيران قبل إيجاد البديل الجيّد
اليمن: رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط يترأس اجتماعا للمحافظين بحضور رئيس الحكومة ووزراء
المشاط: نحن معنيون بإعادة بناء الدولة وترميمها واعداد خطط والالتزام بها وهذه توجيهات الرئيس الشهيد الصماد
المشاط للمحافظين: يجب ان نقوم بمسؤولياتنا على اكمل وجه حتى يعرف اعداؤنا ان اليمن لا يمكن كسره
مجلس القضاء الاعلى اليمني يوجه النيابة العامة استكمال الاجراءات القانونية بحق منتحلي صفة المجلس في عدن
وزارة الدفاع السودانية: نقيم ايجابيات وسلبيات مشاركة جيشنا في اليمن
البنتاغون: واشنطن سلّمت الرياض مواطنا سعوديا كان معتقلا في غوانتانامو
مايك بومبيو يؤدي اليمين الدستورية وزيرا لخارجية الولايات المتحدة
بومبيو يتعهد انهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية "من دون ابطاء"
يديعوت احرونوت: اكثر من 10 طواقم اطفاء تحاول السيطرة على حرائق اندلعت في مستوطنة "بيري" على حدود غزة
12 قتيلا في هجوم "انتحاري" استهدف مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس
الصومال: مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية تعمل لدى الصليب الأحمر من العاصمة مقديشو
لافروف: العلاقات الروسية الأميركية مستمرة بالتدهور والرهاب الروسي على مستوى المؤسسة الأميركية يلغي مبادرة ترامب الإيجابية (سبوتنيك)
منذ 10 mins
3 May، 2018
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